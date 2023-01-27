Войти
ТАСС

Генерал назвал серьезной угрозой танки Leopard на Украине

221
0
0
Танк Leopard-2А6
Танк Leopard-2А6.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По словам бывшего начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергея Маева, при этом они имеют уязвимые места

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Появление танков Leopard-2А6 германского производства на Украине создаст достаточно серьезную угрозу для российских войск, но и эти машины имеют уязвимые места. Об этом сообщил ТАСС в четверг бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

"Самые уязвимые места у Leopard-2А6 - слабая защищенность бортов и верхней полусферы", - сказал он.

По его оценке, Leopard-2А6 - самый лучший танк в Европе, поставка танков этого типа - это очень серьезная угроза, и необходимо искать способы борьбы с этой очень опасной машиной".

Маев предположил, что при боевом применении Leopard-2А6 на поле боя они будут использоваться небольшими группами в качестве ударного ядра атакующих подразделений. Генерал также считает, что "их необходимо уничтожать по возможности на дальних рубежах, при пересечении границы Украины", а если дать этим танкам подойти к линии соприкосновения на дальность 3-5 км, то они должны становиться первоочередными целями для поражения российскими огневыми средствами, в том числе противотанковыми ракетами, запускаемыми из танковых пушек.

По мнению Маева, у танков Leopard-2А6 хорошие приборы ночного видения, поэтому их надо блокировать так, как это делают российские самолеты, выпуская тепловые ловушки. А вот что касается слабо защищенных бортов и верхней полусферы, то эти недостатки нужно использовать эффективно: применять барражирующие боеприпасы и наносить удары сверху, считает он.

Еще один недостаток Leopard-2А6, по мнению генерала, - их большой вес, превышающий 60 тонн, что может затруднить использование таких машин в условиях бездорожья, и это надо обязательно учитывать в борьбе с ними.

"Ни одна бронетехника, будь то Leopard, Abrams, любые другие западные танки, не смогут выдержать наносимых одновременно высокоточных ударов наших артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, ударов фронтовой, армейской и дальней авиации, то есть комплексного огневого поражения", - уверен Маев.

25 января США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Шилка
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.01.2023
Генсек НАТО уверен, что военные ВСУ смогут справиться с управлением западными танками
27.01.2023
Гаврилов заявил, что западные танки ничего не изменят в ситуации на Украине
27.01.2023
Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву
27.01.2023
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины