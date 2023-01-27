Генерал назвал серьезной угрозой танки Leopard на Украине

По словам бывшего начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергея Маева, при этом они имеют уязвимые места

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Появление танков Leopard-2А6 германского производства на Украине создаст достаточно серьезную угрозу для российских войск, но и эти машины имеют уязвимые места. Об этом сообщил ТАСС в четверг бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

"Самые уязвимые места у Leopard-2А6 - слабая защищенность бортов и верхней полусферы", - сказал он.

По его оценке, Leopard-2А6 - самый лучший танк в Европе, поставка танков этого типа - это очень серьезная угроза, и необходимо искать способы борьбы с этой очень опасной машиной".

Маев предположил, что при боевом применении Leopard-2А6 на поле боя они будут использоваться небольшими группами в качестве ударного ядра атакующих подразделений. Генерал также считает, что "их необходимо уничтожать по возможности на дальних рубежах, при пересечении границы Украины", а если дать этим танкам подойти к линии соприкосновения на дальность 3-5 км, то они должны становиться первоочередными целями для поражения российскими огневыми средствами, в том числе противотанковыми ракетами, запускаемыми из танковых пушек.

По мнению Маева, у танков Leopard-2А6 хорошие приборы ночного видения, поэтому их надо блокировать так, как это делают российские самолеты, выпуская тепловые ловушки. А вот что касается слабо защищенных бортов и верхней полусферы, то эти недостатки нужно использовать эффективно: применять барражирующие боеприпасы и наносить удары сверху, считает он.

Еще один недостаток Leopard-2А6, по мнению генерала, - их большой вес, превышающий 60 тонн, что может затруднить использование таких машин в условиях бездорожья, и это надо обязательно учитывать в борьбе с ними.

"Ни одна бронетехника, будь то Leopard, Abrams, любые другие западные танки, не смогут выдержать наносимых одновременно высокоточных ударов наших артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, ударов фронтовой, армейской и дальней авиации, то есть комплексного огневого поражения", - уверен Маев.

25 января США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.