Times: конфликт на Украине показал чрезмерную зависимость Европы от США

Газета подчеркнула, что континентальная Европа не смогла обеспечить себе "стратегическую автономность", о которой несколько лет назад говорил президент Франции Эмманюэль Макрон

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Вопрос поставок вооружений и боевой техники на Украину продемонстрировал чрезмерную зависимость континентальной Европы от США. Такое мнение в четверг выразила британская газета The Times.

Согласно изданию, дискуссии между Вашингтоном и Берлином о передаче танков украинским властям "снова показали зависимость Европы от США" в вопросе помощи Украине и продемонстрировали уязвимость европейских стран перед "перипетиями внутриполитической жизни в США". Газета подчеркнула, что континентальная Европа не смогла обеспечить себе "стратегическую автономность", о которой несколько лет назад говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как добавила The Times, европейские страны считают, что Германия как крупнейшая экономика Евросоюза должна сыграть важную роль в деле снижения зависимости от Вашингтона.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Президент США Джо Байден позднее проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams.