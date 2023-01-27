Войти
ТАСС

Times: конфликт на Украине показал чрезмерную зависимость Европы от США

203
0
0
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Газета подчеркнула, что континентальная Европа не смогла обеспечить себе "стратегическую автономность", о которой несколько лет назад говорил президент Франции Эмманюэль Макрон

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Вопрос поставок вооружений и боевой техники на Украину продемонстрировал чрезмерную зависимость континентальной Европы от США. Такое мнение в четверг выразила британская газета The Times.

Согласно изданию, дискуссии между Вашингтоном и Берлином о передаче танков украинским властям "снова показали зависимость Европы от США" в вопросе помощи Украине и продемонстрировали уязвимость европейских стран перед "перипетиями внутриполитической жизни в США". Газета подчеркнула, что континентальная Европа не смогла обеспечить себе "стратегическую автономность", о которой несколько лет назад говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как добавила The Times, европейские страны считают, что Германия как крупнейшая экономика Евросоюза должна сыграть важную роль в деле снижения зависимости от Вашингтона.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Президент США Джо Байден позднее проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
25.01.2023
Танки раздора. В НАТО продолжаются споры вокруг поставок Киеву западной бронетехники
20.01.2023
Шольц назвал главное условие поставок Украине "Леопардов"
13.01.2023
Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины