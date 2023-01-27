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Военное обозрение

Австрийское издание: Орбан откладывает ратификацию документа о приёме Швеции в НАТО из-за дружбы с Эрдоганом

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Источник изображения: topwar.ru

Помимо Турции, Венгрия остаётся единственной входящей в военный блок НАТО страной, которая до сих пор отказывается ратифицировать протоколы о присоединении к альянсу Швеции и Финляндии. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Летом прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что прежде, чем ратифицировать этот документ, сначала необходимо "изучить возражения Турции". По мнению авторов издания, колебания венгерских властей обусловлены подпитываемыми бизнес-интересами дружескими отношениями между Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Орбан единственный среди лидеров стран НАТО указал на прилагаемые турецкими властями усилия, направленные на то, чтобы вынудить Швецию экстрадировать в Турцию курдских активистов, выступающих против режима Эрдогана.

Несмотря на то, что на рассмотрение венгерского парламента был внесен законопроект о ратификации этих документов, подконтрольное Орбану правительственное большинство ни разу не включило этот вопрос в повестку дня, отклоняя соответствующие требования леволиберальных оппозиционных сил.

Орбан неоднократно переносил рассмотрение этого вопроса в венгерском парламенте и до сих пор не назначил дату парламентских слушаний по ратификации законопроекта.

Аналитики австрийского издания предполагают, что дело в дружеских отношениях между Орбаном и Эрдоганом. К тому же, с 2018 года Венгрия является наблюдателем в Организации тюркских государств, возглавляемой Турцией.

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Страны
Австрия
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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