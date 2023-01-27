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Интерфакс-АВН

Патрушев назвал США и НАТО участниками конфликта на Украине

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 26 января. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что США и страны НАТО планируют затягивать конфликт на Украине.

"Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками", - заявил Патрушев на совещании в Санкт-Петербурге.

По его мнению, "даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников". Накануне власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

В Москве воспринимают действия Запада в отношении Украины как прямую вовлеченность в конфликт, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что поставка американских танков Киеву является не борьбой против России, а борьбой за свободу.

"И из европейских столиц, и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине", - ответил Песков.

"Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - продолжил представитель Кремля.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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