ЦАМТО, 26 января. В России создана межвидовая многоцелевая ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей.

Об этом говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.

"В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей", – говорится в статье.

Ракета Х-МД-Э имеет три варианта исполнения по ГСН: с полуактивной лазерной у Х-МД-Э1, активной радиолокационной у Х-МД-Э2 и пассивной радиолокационной у Х-МД-Э3.

"В дальнейшем роль высокоточного оружия в локальных конфликтах будет только расти. Наши конструкторы учитывают все тенденции развития высокоточного оружия. Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса, вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", – приводятся в статье слова Бориса Обносова.

Как напоминает "РИА Новости", на форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт" впервые показала макет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения, представленных КТРВ. В частности, впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э – "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности".

По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 кг, масса осколочно-фугасной БЧ – 30 кг. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 км.