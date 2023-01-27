СМИ: Польша весной 2022 года передала Украине несколько МиГ-29 под видом запчастей

Вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 обсуждался в апреле

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Польша весной прошлого года отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 под прикрытием передачи запасных частей. Об этом сообщило в четверг польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечает Dziennik Gazeta Prawna, Варшава передала Киеву "определенное количество" МиГ-29 по частям. "Фюзеляж или крылья - это тоже запасная часть", - цитирует издание слова источника в польском правительстве.

Вопрос передачи Украине польских истребителей советского производства МиГ-29 обсуждался в апреле. Однако, по заверениям польских властей, такие поставки не были реализованы, эта тема закрыта.