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ТАСС

СМИ: Польша весной 2022 года передала Украине несколько МиГ-29 под видом запчастей

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 обсуждался в апреле

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Польша весной прошлого года отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 под прикрытием передачи запасных частей. Об этом сообщило в четверг польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечает Dziennik Gazeta Prawna, Варшава передала Киеву "определенное количество" МиГ-29 по частям. "Фюзеляж или крылья - это тоже запасная часть", - цитирует издание слова источника в польском правительстве.

Вопрос передачи Украине польских истребителей советского производства МиГ-29 обсуждался в апреле. Однако, по заверениям польских властей, такие поставки не были реализованы, эта тема закрыта. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
МиГ-29
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