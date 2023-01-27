Глава Nord Stream 2 заявил о невиновности России в диверсиях на «Северных потоках»

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не являются делом рук России. Так считает исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варнинг, озвучивший свою точку зрения в интервью Die Zeit. Как отметил топ-менеджер, Россия не виновата в диверсии на газопроводах.

На вопрос журналиста, могла ли сделать диверсию одна из стран НАТО, Варнинг кивнул головой и предложил «подумать над этим». Таким образом, фактически топ-менеджер Nord Stream 2 намекнул на причастность к диверсии Запада.

Варнинг подчеркнул, что он лично разговаривал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после начала специальной военной операции на Украине. У главы российского государства топ-менеджер хотел узнать цель спецоперации, но Путин не стал отвечать на данный вопрос, сославшись на соображения государственной тайны.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Повреждения ниток газопроводов фактически сделали невозможной дальнейшую транспортировку газа по нему.

Российские власти охарактеризовали данные инциденты как акты международного терроризма. Виновники диверсий не определены и сейчас. При этом из медийной повестки диверсии на газопроводах давно исчезли, западные власти предпочитают не обсуждать их, хотя влияние на энергетическую ситуацию в Европе этих событий очевидно.