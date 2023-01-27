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ТАСС

Патрушев заявил, что Запад ведет поход против России

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

По мнению секретаря СБ РФ, Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ. Теперь западные страны ведут "поход против России", используя марионеточный киевский режим, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.

"В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России", - сказал Патрушев. По его мнению, "сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира".

Патрушев выразил уверенность в том, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и даже по окончании его горячей фазы не намерены прекращать прокси-войну против России. "Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками", - заявил он.

Патрушев призвал понять, что "даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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