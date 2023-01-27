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ТАСС

Politico: США поставят Украине Abrams по контрактам, поскольку в резерве их недостаточно

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Танк М1 Abrams
Танк М1 Abrams.
Источник изображения: EPA-EFE/ ZURAB KURTSIKIDZE

По данным газеты, администрация США решила закупить танки именно сейчас, чтобы пока их изготавливают, украинцы смогли обучиться ими управлять

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. США решили передать Киеву танки M1 Abrams в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством обороны соответствующих контрактов с производителями, поскольку в резерве Пентагона таких машин недостаточно. Об этом в среду написала газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации высокого ранга.

"Как и в случае с другими возможностями, вы видели, что мы так поступали раньше, если у нас нет чего-то в запасах США, тогда мы идем по пути закупок, чтобы обеспечить приобретение того, что необходимо Украине. Именно так мы и сделаем в случае с Abrams", - сказал источник издания.

Как пишет газета, администрация США решила закупить танки именно сейчас, чтобы пока их изготавливают, украинцы смогли обучиться ими управлять. Когда танки прибудут на Украину, что произойдет лишь через много месяцев, украинцы, как предполагается, уже смогут их использовать.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. 

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