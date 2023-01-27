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ТАСС

В Осло сообщили, что военные ВСУ будут проходить специализированное обучение в Норвегии

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Здание Министерства обороны Норвегии
Здание Министерства обороны Норвегии.
Источник изображения: Popova Valeriya/ Shutterstock/ FOTODOM

По словам министра обороны страны Бьёрна Арильда Грама, весной около 100 военнослужащих ВСУ пройдут подготовку на базе сил самообороны в провинции Трёнделаг

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Норвегия готова проводить у себя специальную подготовку украинских военных, в том числе в области командного управления. Об этом заявил министр обороны страны Бьёрн Арильд Грам в опубликованном в четверг интервью газете Dagens Næringsliv.

Весной около 100 военнослужащих ВСУ пройдут соответствующую подготовку на базе сил самообороны в провинции Трёнделаг.

Норвегия и до этого участвовала в обучении украинских солдат. Небольшое их число находились в Норвегии для освоения передаваемой королевством военной техники.

"Новое сейчас в том, что в Норвегии мы предлагаем украинским солдатам специализированную подготовку, связанную не только с военной техникой", - сообщил норвежский министр обороны. 

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