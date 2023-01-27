Генсек НАТО уверен, что военные ВСУ смогут справиться с управлением западными танками

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года.

По словам Йенса Столтенберга, у некоторых украинских военных есть "большой опыт" в управлении советскими танками

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Украинские военные смогут справиться с управлением танками, которые страны альянса НАТО передадут Киеву, благодаря полученному в боевых действиях опыту. С таким утверждением генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг выступил в среду в интервью телеканалу CNN.

"Украинцы показали себя чрезвычайно умелыми и способными в обращении с техникой и оружием, которые союзники по НАТО им предоставили. И я абсолютно уверен в том, что они могут поступить так же с основными боевыми танками из стран - союзниц НАТО", - отметил генсек альянса.

По его словам, у некоторых украинских военных есть "большой опыт" в управлении советскими танками. Это, по его словам, будет "полезным подспорьем" для украинцев во время обучения обращению с западными танками.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico высказал предположение, что украинским военным могут понадобиться несколько недель, а не месяцев, чтобы научиться управлять американскими танками Abrams.

О ситуации с танками

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.