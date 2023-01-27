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РИА Новости

В Госдуме рассказали об отношении к вере в рядах российской армии

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Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Картаполов оценил долю верующих среди личного состава российской армии в 70 процентов

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 70% личного состава Вооруженных сил РФ - верующие люди.

"Верующие военнослужащие составляют около 70% численности личного состава (ВС РФ)", - заявил Картаполов на круглом столе "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества" в Госдуме, ссылаясь на опросы, проведенные Научно-исследовательским центром ВС РФ.

Также он отметил, что потребность в институте военного духовенства высока в условиях специальной военной операции, в связи с чем систему взаимодействия церкви и армии следует совершенствовать.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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