Die Welt: Берлину нечего противопоставить усилению влияния Москвы и Пекина в Африке

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Как пишет немецкое издание Die Welt, Германия быстро теряет своё влияние на Африканском континенте и недавно принятая стратегия помощи в развитии Африки не решает эту проблему.

Издание отмечает, что в новой стратегии нет ответа на главный вопрос – как Берлин будет отвечать на стремительно усиливающиеся позиции России и Китая на континенте.

Ранее министром экономики ФРГ С.Шульце была представлена новая стратегия помощи Африке. По словам министра, в этом веке Африканский континент будет набирать «геополитический вес», превратившись в один из важнейших регионов в мире.

Однако Die Welt напоминает, что времена европейского лидерства в Африке давно прошли и в регионе активно осваиваются Китай, Россия, Турция, страны Персидского залива.

По мнению авторов издания, в немецкой стратегии сказано много всего, что уже давно было сказано, а новых задач в стратегии нет.

Стратегия предусматривает продвижение в странах Африки западных ценностей в виде разных программ, тогда как Москва и Пекин предлагают африканцам действительно то, что им необходимо, отмечает Die Welt. Это энергоносители, открытие рабочих мест на производствах, рынки сбыта продукции без какого-либо санкционного или военного давления. По мнению ряда немецких экспертов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем, Германии необходимо заниматься реализацией инфраструктурных проектов в Африке, а не продвижением гипотетических идей.

Кроме того, новая стратегия страны не учитывает большое политическое, экономическое и этнокультурное разнообразие Африканского континента. Вдобавок Германия погрязла в тематике противостояния с Россией на Украине, потеряв внешнеполитические ориентиры на других направлениях.