Войти
Военное обозрение

Die Welt: Берлину нечего противопоставить усилению влияния Москвы и Пекина в Африке

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет немецкое издание Die Welt, Германия быстро теряет своё влияние на Африканском континенте и недавно принятая стратегия помощи в развитии Африки не решает эту проблему.

Издание отмечает, что в новой стратегии нет ответа на главный вопрос – как Берлин будет отвечать на стремительно усиливающиеся позиции России и Китая на континенте.

Ранее министром экономики ФРГ С.Шульце была представлена новая стратегия помощи Африке. По словам министра, в этом веке Африканский континент будет набирать «геополитический вес», превратившись в один из важнейших регионов в мире.

Однако Die Welt напоминает, что времена европейского лидерства в Африке давно прошли и в регионе активно осваиваются Китай, Россия, Турция, страны Персидского залива.

По мнению авторов издания, в немецкой стратегии сказано много всего, что уже давно было сказано, а новых задач в стратегии нет.

Стратегия предусматривает продвижение в странах Африки западных ценностей в виде разных программ, тогда как Москва и Пекин предлагают африканцам действительно то, что им необходимо, отмечает Die Welt. Это энергоносители, открытие рабочих мест на производствах, рынки сбыта продукции без какого-либо санкционного или военного давления. По мнению ряда немецких экспертов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем, Германии необходимо заниматься реализацией инфраструктурных проектов в Африке, а не продвижением гипотетических идей.

Кроме того, новая стратегия страны не учитывает большое политическое, экономическое и этнокультурное разнообразие Африканского континента. Вдобавок Германия погрязла в тематике противостояния с Россией на Украине, потеряв внешнеполитические ориентиры на других направлениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Турция
Украина
Похожие новости
21.12.2020
Турция наказана за покупку российских С-400
03.01.2020
Эдвард Лукас: разобщенность Запада укрепляет позиции России (Postimees, Эстония)
08.04.2019
The New York Times (США): у НАТО в юбилейный год появились признаки внутреннего разлома
13.03.2019
Civil: 20% Грузии оккупировано, но у НАТО есть прецедент для ее членства ... и это Германия
21.09.2017
Полчища для битья
26.02.2016
"Наш главный конкурент в сфере ВТС – США"
23.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны Африки (южнее Сахары) по периоду 2007-2014 гг. входят Швеция, Китай и Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины