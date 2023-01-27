Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 13 февраля

Это связано с погодными условиями

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима перенесен с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск планируется осуществить ориентировочно в 10:40 по местному времени (04:40 мск). Резервный период для запуска - с 14 февраля по 10 марта.

Изначально первый запуск H3 планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В прошлом месяце JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели ряд испытаний двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. Она должна заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

В JAXA надеются, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. В настоящее время один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($75 млн по текущему курсу), что значительно дороже других мировых аналогов.