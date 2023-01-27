Войти
ТАСС

Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 13 февраля

204
0
0
Jaxa_logo
Логотип японского космического агентства JAXA.

Это связано с погодными условиями

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима перенесен с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск планируется осуществить ориентировочно в 10:40 по местному времени (04:40 мск). Резервный период для запуска - с 14 февраля по 10 марта.

Изначально первый запуск H3 планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В прошлом месяце JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели ряд испытаний двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. Она должна заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

В JAXA надеются, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. В настоящее время один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($75 млн по текущему курсу), что значительно дороже других мировых аналогов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.12.2022
Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 запланирован на 12 февраля
18.01.2022
СМИ: Япония отложила первый пуск ракеты-носителя H3
24.12.2019
Проект оборонного бюджета Японии на 2020 ф.г. утвержден в размере 48,6 млрд. долл.
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
05.06.2015
Япония к 2019 году построит новый стартовый комплекс на космодроме Танэгасима
27.03.2014
Компания «Муцибиси» выбрана генеральным подрядчиком следующей японской ракеты-носителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины