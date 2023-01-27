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РИА Новости

Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации

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Российские Ту-22М3 перед полетом
Российские Ту-22М3 перед полетом.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Россия и Белоруссия на учениях отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы

МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы, в том числе на территорию РФ, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", - говорится в сообщении. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.

"На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций", - добавили в белорусском оборонном ведомстве.

Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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