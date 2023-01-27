В США испытан дрон-камикадзе Hatchet, запускаемый с борта тяжёлого ударного беспилотника

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Компанией Northrop Grumman в США был испытан барражирующий боеприпас Hatchet, запускаемый с борта тяжелого ударного беспилотника MQ-1C Grey Eagle. Испытания, которые на данный момент завершены, длились в общей сложности около полугода.

Об этом сообщает американское издание The Defense Post.

Последний этап испытаний боеприпаса проводился осенью прошлого года. Они подтвердили его боевые возможности и совместимость с системами-носителями. Это означает, что следующим шагом должны стать поставки Hatchet в Вооруженные силы США и их боевое развертывание.

Эти демонстрации приближают Hatchet на один шаг к развертыванию в полевых условиях и оперативной готовности

- подтвердил представитель Northrop Джо Эслер.

Такие дроны-камикадзе вполне можно назвать миниатюрными, ведь их вес не достигает и трех килограммов. При этом точность поражения цели барражирующим боеприпасом воздушного базирования составляет менее одного метра. Этому способствует применение в конструкции изделия нескольких систем наведения, в том числе инфракрасной и электронно-оптической.

В дальнейшем такими боеприпасами оснастят тяжелые ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagl. Каждый из них способен нести на борту по 12 дронов-камикадзе Hatchet.

На данный момент «Серый орел» имеет на вооружении четыре ракеты Hellfire или восемь «Стингеров».

Ранее президент России Владимир Путин в одном из своих заявлений сказал, что отечественному ОПК следует обратить особое внимание на разработку барражирующих боеприпасов и высокоточных средств поражения.