Вице-премьер Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны.

"Мне кажется, нам надо создать такую новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны. Но создавать для них условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", - сказал Трутнев в интервью НТВ.