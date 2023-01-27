Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния

Гаврилов: Запад, поставляя танки Украине, переходит на новый уровень противостояния

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад переходит на новый уровень противостояния России с НАТО, начиная поставки Украине танков Leopard 2 и Abrams, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Раньше мы здесь на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов, контролем за переносными зенитно-ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего, являются ли поставки Украине танков Abrams и Leopard 2 переходом на новый этап противостояния России с НАТО.

При этом дипломат отметил, что поставки Западом танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию на фронте и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации. "Ничего хорошего с поставками этих танков и, возможно, поставками самолетов нет, но из этого делать катастрофу не нужно, они ничего не изменят на фронте. Наша решимость доказана... Мы от своих целей и задач, поставленных в спецоперации, не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации", - подчеркнул Гаврилов.

В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.

Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.

Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.