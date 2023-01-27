Картаполов: в условиях СВО потребность в институте военного духовенства высока

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, система взаимодействия церкви и армии должна постоянно совершенствоваться

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России в настоящее время существует потребность в институте военного духовенства, особенно в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

Выступая в четверг на круглом столе в Госдуме на тему "Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества", парламентарий заметил, что опросы, проведенные Научно-исследовательским центром Вооруженных сил РФ в последние годы, показали, что "верующие военнослужащие составляют около 70% общей численности личного состава".

"Сегодня мы видим, что потребность в институте военного духовенства есть и она высока, тем более в условиях проведения специальной военной операции. Поэтому система взаимодействия церкви и армии должна постоянно совершенствоваться, чтобы успешно и эффективно функционировать в современных условиях, как это было несколько веков подряд в русской армии", - сказал депутат.

Картаполов также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2009 году "принял историческое решение о воссоздании в Вооруженных силах России института военного духовенства".