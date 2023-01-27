Войти
РИА Новости

Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат

210
0
0
Американский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco

Гаврилов заявил, что танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80

МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают", - заявил Гаврилов в эфире "России 24".

В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.

Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.

Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-80
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2023
«Это мощный вызов перед «оборонкой»
07.09.2022
«ВСУ не смогут использовать на 100% танки Leopard 2A4. Но смогут научиться»
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
18.04.2011
Сплошные противоречия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины