Использование Киевом танковых снарядов с обедненным ураном Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб

ЦАМТО, 26 января. Использование Киевом снарядов с сердечником из обедненного урана, входящих в боекомплект танков Leopard 2, Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязных ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявил дипломат, выступая на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

В составе боекомплекта ОБТ Leopard 2 есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Их использование приводит к заражению местности и вспышкам онкологических заболеваний.