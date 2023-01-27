Американские аналитики: мировой рынок военных дронов к 2026 году достигнет почти 19 млрд долларов

Источник изображения: topwar.ru

Мировой рынок беспилотников военного назначения к 2026 году вырастет на 7,3% по сравнению с объемом продаж, который фиксировался в 2021 году, и достигнет отметки в 18,9 миллиардов долларов. Об этом говорится в проведенном аналитической компанией Research and Markets исследовании, размещенном на портале Business Wire.

Согласно данным исследования, по состоянию на 2021 год объемы мирового рынка военных беспилотников составляли 13,3 миллиардов долларов, что на 2,5% превышает отмечаемые в 2016 году значения.

По прогнозам авторов исследования, растущие расходы государств в секторе безопасности, связанные с повышением уровня как внутренних, так и внешних угроз, будут способствовать стимулированию роста рынка беспилотников.

Среди факторов, способных в будущем замедлить рост объемов рынка военных дронов, отмечается увеличение количества кибератак, а также ужесточение действующих правил, касающихся регулирования их покупки и эксплуатации.

При этом наиболее быстрорастущим сегментом рынка станут беспилотники гибридного типа большой дальности (HALE — high-altitude long-endurance). Наибольший рост объемов закупок боевых беспилотников предположительно будет наблюдаться в странах Западной Европы и Северной Америки.

Также окажут определенное внимание на рост рынка беспилотников развитие технологий, связанных с 3D-печатью, внедрение интернета вещей (IoT), а также искусственного интеллекта, позволяющего достичь большей степени автономности.