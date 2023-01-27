Lockheed Martin: Поставки двигателей для самолетов F-35 не возобновятся до расследования декабрьской аварии в Техасе

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Компания Lockheed Martin заявила, что поставки двигателей для самолетов F-35 не могут возобновиться до тех пор, пока не завершится выяснение всех обстоятельств аварии самолета F-35B 15 декабря в штате Техас. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет.

Топ-менеджер затруднился назвать даже примерные сроки возобновления поставок самолетов. Американские аналитики считают, что инцидент с самолетом и прекращение поставок двигателей повлияли на доходность компании в 2022 году. Однако Lockheed Martin все равно заработала почти на 239 млн долларов больше, чем в 2021 году, что связано с ростом программы истребителей F-16.

Напомним, что приемочные полеты новых истребителей были приостановлены сразу после аварии 15 декабря 2022 года в Техасе. Пилоту тогда благополучно удалось катапультироваться, но расследование инцидента продолжается до сих пор. Пока удалось установить, что из строя вышел один из компонентов двигателя производства Pratt & Whitney.

27 декабря министерство обороны, компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney пришли к выводу о необходимости приостановки поставок новых двигателей для самолетов до тех пор, пока не будут установлены и официально озвучены причины аварии. Следовательно, приостановилась и приемка новых самолетов. В 2022 году компания, между тем, поставила 141 новый самолет F-35.

Тем не менее, сам производственный цикл продолжается – как на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас, так и на дочерних предприятиях в Италии и Японии. Темпы производства не сокращались, несмотря на аварию. Компания продолжает получать новые заказы.

В 2024 году компания также рассчитывает приступить к модернизации существующего парка самолетов F-35 с помощью обновления аппаратного и программного обеспечения. Речь идет о предоставлении программному обеспечению лучших вычислительной мощности, памяти, более качественных дисплеев. Обновленные самолеты, утверждают в компании, смогут выполнять больше задач, получат возможность нести больше оружия, их средства радиоэлектронной борьбы станут более качественными.