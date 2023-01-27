Politico: Запад обсуждает возможность передачи Украине истребителей

По информации издания, многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Западные страны ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта. Как пишет в четверг издание Politico, поговорившее с рядом западных дипломатов и представителей военных кругов, за эту идею выступает Украина и страны Балтии.

"Истребители стали бы следующим логичным шагом", - сказал изданию дипломат из Северной Европы. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что "на данный момент" о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата.

Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что передачу истребителей "сегодня совершенно невозможно представить", но соответствующее обсуждение может начаться "через две-три недели".