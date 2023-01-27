На верфи Fincantieri спущен на воду ДВКД "Аль Фульк" для ВМС Катара

ЦАМТО, 26 января. Итальянская компания Fincantieri объявила о состоявшейся 24 января на предприятии в Палермо церемонии спуска на воду десантно-вертолетного корабля-дока (LPD - Landing Platform Dock) "Аль Фульк".

Этот ДВКД заказан Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации катарского флота.

На мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя и министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

ДВКД спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Корабль будет применяться для выполнения широкого спектра задач, начиная от поддержки операций вооруженных сил и до гуманитарных операций.

Длина корабля составляет 143 м, ширина – 21,5 м, водоизмещение – около 9000 т. ДВКД оборудуется многофункциональной РЛС Kronos Grand. На борту может быть размещено около 550 человек. Судно будет оснащено двумя аппарелями и внутренним затапливаемым доком, способным принять катер LCM, который также можно хранить на палубе. Летная площадка рассчитана на размещение вертолета NH-90.

По информации Jane's Defence Weekly, ДВКД также оборудован вертикальной пусковой установкой, размещенной с правого борта в конце летной площадки. Предполагается, что ВПУ может использоваться для пуска ЗУР "Астер-30". Модель корабля, представленная на выставке DIMDEX-2018, была оборудована 16-контейнерной ВПУ.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD), два патрульных корабля прибрежной зоны (OPV), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Закладка киля ДВКД для ВМС Катара состоялась на предприятии Fincantieri в Палермо 17 мая 2022 года.

Головной корвет, "Аль-Зубарах", был передан ВМС Катара 28 октября 2021 года, второй корабль серии, "Дамсах", – в апреле 2022 года, третий, "Аль Хор", – в декабре 2022 года.

Первый патрульный корабль OPV, "Мушериб", был передан ВМС Катара 31 января 2022 года, второй, "Шераух", – в июле 2022 года.