Американская компания разработала радиационно-устойчивый LDO-регулятор для низкоорбитальных спутников

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Надеясь занять место среди низкоорбитальных спутниковых систем (LEO), американская компания Microchip Technology анонсировала своё новейшее радиационно-устойчивое устройство. Новинка представляет собой регулятор MIC69303RT с малым падением напряжения (LDO). Поскольку спутники LEO становятся все более распространенными, добавление нового LDO, как заявлено, предлагает совместимое и надежное решение для питания других радиационно-устойчивых устройств.

Электропитание имеет решающее значение в любой электронной системе. Но в космическом приложении изменения целостности питания могут привести к полному отключению системы. Хотя последнее изделие специально создано именно для космических устройств, оно также предоставляет разработчикам знакомый форм-фактор для устройств наземных.

Спутники LEO, работающие в пределах 2000 км от поверхности Земли, быстро привлекли внимание инженерного мира, выйдя за рамки коммерческого сектора. Несмотря на относительно небольшой радиус орбиты, спутники LEO по-прежнему находятся в условиях, отличных от условий на поверхности планеты. При этом радиация является серьезной проблемой для разработчиков.

По мере того, как электроника поднимается на рабочие высоты, защита атмосферы ослабевает, и все больше космического излучения достигает чувствительных радиоэлектронных устройств. Это радиационное воздействие может привести к отказу оборудования, как это было в случае с прошлогодними потерями американских спутников SpaceX.

Чтобы предотвратить эти дорого обходящиеся потери, надежная радиационно-стойкая электроника является необходимым условием для всех подсистем в спутниках LEO. Созданный в качестве первого радиационно-стойкого силового устройства Microchip MIC69303RT предлагает разработчикам два варианта корпуса в зависимости от их конкретных потребностей. В первом из них используется герметичный керамический корпус с 10 выводами, повышающий надежность и устойчивость к экстремальным условиям и отвечающий требованиям MIL класса Q или V.

В качестве альтернативы используется более привычный пластиковый корпус с восемью выводами, соответствующий автомобильным требованиям AEC-Q100. Однако на данный момент требуются дополнительные испытания, чтобы определить его пригодность для использования в космосе.

Оба форм-фактора показывают падение напряжения менее 500 мВ во всем рабочем диапазоне с максимальным выходным током 3 А и минимальным выходным напряжением 0,5 В.

Хотя радиационная устойчивость, безусловно, повышает шансы устройства на выживание, это не универсальное решение для всех космических систем.