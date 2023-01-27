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Польша поблагодарила США за танки Украине. "Мир в Европе все ближе"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

"Сначала "Леопарды", теперь "Абрамсы"; мир в Европе все ближе", — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий, ссылаясь на решение США о передаче Украине танков "Абрамс".

Президент США Джо Байден объявил в среду, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Как заявил Белый дом, танки будут закуплены для Украины, их доставка займет "месяцы", но обучение начнется уже в ближайшее время.

"Сначала "Леопарды", теперь "Абрамсы". Спасибо, Джо Байден. Мир в Европе все ближе", — написал глава правительства в Twitter.

Ранее в среду правительство Германии объявило о поставке Украине танков Leopard 2. На первом этапе Германия хочет поставлять Украине 14 танков Leopard типа 2A6 из запасов Бундесвера, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт (Steffen Hebestreit).

Германия также выдаст соответствующие разрешения странам-партнерам, которые хотят быстро доставить танки Leopard 2 из своих запасов на Украину.

11 января во Львове президент Анджей Дуда заявил, что Польша приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2 (10-14 танков) в рамках создания международной коалиции по этому вопросу. По его словам, "прежде всего, мы хотим, чтобы это была международная коалиция".

В пятницу на американской базе в Рамштайне состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины. Однако это не принесло решения в виде согласия Германии на передачу Украине танков Leopard 2 — на что до встречи очень надеялась Украина. Поскольку "Леопарды" производятся Германией, требуется согласие этой страны на передачу их другому государству, не входящему в состав НАТО.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в выходные говорил, что в случае несогласия Германии с передачей Leopard 2 на Украину Польша будет создавать "меньшую коалицию" государств, готовых передать часть своих современных танков соседу.

Во вторник вице-премьер, глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что Германия уже получила польскую заявку на согласие на передачу танков Leopard 2 на Украину. Блащак призвал немецкую сторону присоединиться к коалиции государств, поддерживающих Украину танками, поскольку речь идет о безопасности всей Европы

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
NATO
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