Сетевое издание "MK.ru" под заголовком "Эксперт спрогнозировал исход танковых дуэлей ВС России с "Абрамсами". Это мощный вызов перед "оборонкой" и она не должна подвести" опубликовало комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова по поводу объявленных США и странами НАТО решений о предоставлении Украине современных западных основных танков третьего поколения.

Танк М1А1 FEP Abrams из состава 1-й дивизии морской пехоты США во время совместных учений Native Fury 20 в Объединенных Арабских Эмиратах, 19.03.2020 (с) Brendan Mullin / морская пехота США

Крупные "танковые сражения", разыгравшиеся в соцсетях и СМИ после встречи министров обороны стран НАТО в немецком Рамштайне, закончились, как и ожидалось, победой США. Они продавили нужное решение. Уже восемь европейских стран, включая Германию, которая совсем недавно отказывалась отправлять на Украину что-либо, кроме касок и бронежилетов, теперь планируют дать ВСУ порядка 150 танков. Это немецкие Leopard 2, британские Challenger и американские Abrams.

Скорее всего, считают эксперты, российская армия перемелет все это тяжелое вооружение. Но задача эта - совсем нелегкая. И напрячься придется не только нашим военным, но и главным образом российской "оборонке", которая в некоторых сегментах вооружения пока только раскачивается. Так считает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

- Начало поставок Украине танков Abrams, безусловно, может серьезно обострить ситуацию на фронте, - считает эксперт. - Интегрально танки М1А2 SEP v.2/3 являются сегодня лучшими танками в мире по совокупности боевого потенциала. Даже в экспортных версиях вариант Abrams М1А2 SEP v.2 ощутимо превосходит любой российский серийный танк (самым новым является Т-90М, "Армата" пока в большую серию не пошел), равно как превосходит и немецкие танки семейства Leopard 2.

По мнению Пухова, проблему в этом случае может создать также и дефицит у нас новых противотанковых средств и современных танковых бронебойных подкалиберных снарядов.

- Сейчас российские танки используют в боекомплекте старые советские снаряды, - говорит Пухов. - Их возможности достаточны для поражения таких танков, как Т-64, Т-72, Т-80 на относительно небольших дистанциях танковых боев. Но появление западных танков с мощными пушками, современными бронебойными снарядами и системами управления огнем может привести к резкому росту дистанций танковых боев. В такой дуэли мы можем оказаться в невыгодных для себя условиях. Может сказаться также недостаток старых снарядов. Новых же выпускалось до сих пор очень мало.

Аналитик считает, что то же самое происходит и с противотанковыми ракетами - у российской стороны нет современных противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, аналогичных Javelin. Мало и мощных комплексов с лазерным наведением типа "Корнет", а основную массу противотанковых ракет составляют старые советские и уже слабые "Фагот" и "Конкурс".

- Бронегруппа из 30-50 танков Abrams на обстановку в оперативном смысле вряд ли повлияют, - уверен директор Центра анализа стратегий и технологий, - но если их будет уже 200 или 300 единиц, то они при грамотном применении могут стать существенным оперативным фактором. В целом смысл ограниченных поставок западного оружия направлен не столько на "решительную украинскую победу" (которая, скорее всего, маловероятна), сколько главным образом на истощение и постепенное "стачивание" российских сил.

И тут, по его словам, многое будет зависеть от разработчиков и производителей противотанковых средств.

Ольга Божьева