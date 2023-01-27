Французский политик назвал Зеленского "безумцем" из-за просьбы о поставках ракет для Киева

Флориан Филиппо ранее назвал отправку танков на Украину "кратчайшим путем к Третьей мировой войне"

ТАСС, 26 января. Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter назвал президента Украины Владимира Зеленского "безумцем" после того, как украинский лидер попросил у Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

"Сейчас Зеленский "требует от Запада истребители и дальнобойные ракеты". <...> Сколько мы еще будем следовать за этим безумцем? До мировой ядерной войны?!" - написал в четверг политик.

Ранее французский политик на своей странице в Twitter назвал поставку танков на Украину "кратчайшим путем к Третьей мировой войне".

Лидер "Патриотов" ранее уже критиковал внешнюю политику действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. 5 января он призвал французского лидера отказаться от отправки оружия Киеву, заявив, что подобное решение ослабляет французскую армию и не помогает остановить конфликт.

4 января Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву легкие танки. Как сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон обещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производилась с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.