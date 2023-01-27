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ТАСС

Министр обороны Украины обсудил поставки танков с главой Пентагона

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По словам Алексея Резникова, скоро появятся еще новости, связанные с вопросами военной помощи Киеву

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин обсудили в среду по телефону результаты недавней встречи на американской авиабазе "Рамштайн", поставки танков Киеву и обслуживание вооружения.

"Провел телефонный разговор с министром обороны Ллойдом Остином. Обсудили результаты восьмой встречи в Рамштайне, дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения", - написал Резников в Twitter. Украинский министр обороны также утверждает, что скоро появятся еще новости, связанные с вопросами военной помощи Киеву.

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, первые поставки могут произойти примерно через три-четыре месяца.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов. По данным агентства Bloomberg, США поставят Украине 31 танк M1 Abrams на сумму около $400 млн. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
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