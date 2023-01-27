В США считают, что им придется помогать Украине в течение "довольно долгого времени"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон хочет "гарантировать" Киеву "успех на поле боя"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США не знают, сколько Вашингтону еще придется поставлять оружие Киеву. Как заявил на регулярном брифинге в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американская администрация хочет помочь Украине добиться успехов на поле боя, чтобы затем Киев мог добиться успеха за столом переговоров.

"Я думаю, мы должны готовиться к тому, что нам придется продолжать поддерживать Украину в течение еще довольно долгого времени. Я не могу точно предсказать это", - сказал он. По словам Кирби, власти США хотели бы, чтобы конфликт на Украине "закончился сегодня", однако это зависит от России. Как полагают в Вашингтоне, российские власти "не проявляют признаков готовности" к урегулированию. "Так что нам нужно гарантировать, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха за столом переговоров", - пояснил представитель Белого дома.

"Так что нам нужно гарантировать, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха за столом переговоров. Сложно предсказать, сколько это будет продолжаться, но нам нужно быть готовыми <...> придерживаться этой задачи поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется", - пояснил представитель Белого дома. По его словам, и республиканцы, и демократы в США выступают за оказание поддержки Киеву. "Американцы также <...> поддерживают это. Они понимают, что поставлено на карту. Разумеется, это суверенитет Украины, жизни украинцев, но это и нечто большее. Речь о принципах суверенитета", - подытожил Кирби.

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

24 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.