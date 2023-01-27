Войти
ТАСС

В США считают, что им придется помогать Украине в течение "довольно долгого времени"

210
0
0
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон хочет "гарантировать" Киеву "успех на поле боя"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США не знают, сколько Вашингтону еще придется поставлять оружие Киеву. Как заявил на регулярном брифинге в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американская администрация хочет помочь Украине добиться успехов на поле боя, чтобы затем Киев мог добиться успеха за столом переговоров.

"Я думаю, мы должны готовиться к тому, что нам придется продолжать поддерживать Украину в течение еще довольно долгого времени. Я не могу точно предсказать это", - сказал он. По словам Кирби, власти США хотели бы, чтобы конфликт на Украине "закончился сегодня", однако это зависит от России. Как полагают в Вашингтоне, российские власти "не проявляют признаков готовности" к урегулированию. "Так что нам нужно гарантировать, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха за столом переговоров", - пояснил представитель Белого дома.

"Так что нам нужно гарантировать, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха за столом переговоров. Сложно предсказать, сколько это будет продолжаться, но нам нужно быть готовыми <...> придерживаться этой задачи поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется", - пояснил представитель Белого дома. По его словам, и республиканцы, и демократы в США выступают за оказание поддержки Киеву. "Американцы также <...> поддерживают это. Они понимают, что поставлено на карту. Разумеется, это суверенитет Украины, жизни украинцев, но это и нечто большее. Речь о принципах суверенитета", - подытожил Кирби.

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

24 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2023
Белый дом не стал комментировать возможность поставок Украине американских истребителей
27.01.2023
В Японии не прокомментировали слова экс-премьера о невозможности поражения РФ на Украине
24.01.2023
Берлин испугался перейти "красные линии". Поставки танков Киеву заморожены
16.01.2023
Запад нарушит очередное табу на Украине из-за страха перед Россией
10.01.2023
В канцелярии польского президента: Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard
15.05.2017
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
03.04.2015
Украина может выпускать современное оружие, причем намного дешевле западного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины