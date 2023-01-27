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ТАСС

Politico: Германия не может брать на себя ответственность за политику безопасности

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Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо)
Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо).
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Как показала ситуация с танками Leopard, для этого Берлину нужен Вашингтон, пишет издание

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Власти Германии не могут или не хотят брать на себя ответственность в деле проведения политики в сфере безопасности, для этого им нужны США, поставка Украине танков подчеркнула эту ситуацию. Такое мнение содержится в опубликованной в среду статье газеты Politico.

Издание пообщалось с экспертами, которые считают, что решение Германией вопроса с поставкой Киеву 14 танков Leopard 2А6 является положительным в краткосрочной перспективе, но высвечивает более долгосрочную проблему. По их мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц "может радоваться тому, что он выстоял и заставил США прислушаться к позиции Берлина" по танкам M1 Abrams. 18 января газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США предоставят Украине танки Abrams, однако позднее представитель кабмина ФРГ опровергал эту информацию.

Как подчеркивает Politico, "Германии было бы неловко явиться с пустыми руками на февральскую "Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая, возможно, является крупнейшим в мире глобальным собранием, специализирующимся на вопросах обороны". Так, Шольцу как принимающей стороне "пришлось бы отвечать на трудные вопросы, почему Leopard остались на складе, а не отправились на Украину", отмечается в статье.

Но на этом, подчеркивает издание, "веселье заканчивается". По его мнению, "это уже второй раз, когда Германии понадобилось, чтобы США выручили ее из геополитической передряги". Так, в прошлом году Шольцу "потребовалось прикрытие [президента США Джо] Байдена, чтобы остановить" газопровод "Северный поток - 2". "Сейчас как никогда ясно, что Германия не может или не хочет брать на себя ответственность за проведение политики в сфере безопасности. Ей нужна Америка, стоящая прямо за ней. Спектакли Шольца пока работают", - отмечается в статье. Ее авторы считают, что Байден продемонстрировал готовность "защитить канцлера в политическом плане", но другой американский лидер потребовал бы от Шольца изменить курс, и все могло бы закончиться совсем по-другому.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Шилка
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