Правящая в ФРГ СДПГ сообщила, что Украина вскоре получит около 80 танков Leopard 2А6

В партии уточнили, что 14 из них будут переданы Киеву из запасов бундесвера

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сообщила, что Украина вскоре получит около 80 боевых танков Leopard 2А6.

"В тесной координации с другими главами государств и правительств наш федеральный канцлер сформировал альянс для принятия дальнейших необходимых и ответственных шагов. Ожидается, что два батальона (всего около 80 основных боевых танков) Leopard 2A6 должны быть доставлены [Киеву] в кратчайшие сроки", - написала СДПГ в среду на своей странице в Twitter.

При этом в СДПГ уточнили, что 14 из них будут переданы Киеву из запасов бундесвера "Кроме того, правительство Германии дало другим государствам разрешение на поставку Украине собственных танков Leopard", - напомнили в Социал-демократической партии.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что решил отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешит другим странам реэкспорт. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". Выбор Берлина, по словам дипломата, "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что предается забвению "непростой путь послевоенного примирения русских и немцев".