Войти
ТАСС

Правящая в ФРГ СДПГ сообщила, что Украина вскоре получит около 80 танков Leopard 2А6

199
0
0
Танки Leopard 2A6
Танки Leopard 2A6 из состава 104-го танкового батальона 12-й танковой бригады 10-й танковой дивизии германской армии на маневрах "Grantiger Löwe 2015" на полигоне Берген-Хоне (Германия), 03.02.2015.
Источник изображения: Бундесвер

В партии уточнили, что 14 из них будут переданы Киеву из запасов бундесвера

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сообщила, что Украина вскоре получит около 80 боевых танков Leopard 2А6.

"В тесной координации с другими главами государств и правительств наш федеральный канцлер сформировал альянс для принятия дальнейших необходимых и ответственных шагов. Ожидается, что два батальона (всего около 80 основных боевых танков) Leopard 2A6 должны быть доставлены [Киеву] в кратчайшие сроки", - написала СДПГ в среду на своей странице в Twitter.

При этом в СДПГ уточнили, что 14 из них будут переданы Киеву из запасов бундесвера "Кроме того, правительство Германии дало другим государствам разрешение на поставку Украине собственных танков Leopard", - напомнили в Социал-демократической партии.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что решил отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешит другим странам реэкспорт. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". Выбор Берлина, по словам дипломата, "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что предается забвению "непростой путь послевоенного примирения русских и немцев". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Шилка
Похожие новости
30.01.2023
Российский генерал назвал слабые места Leopard 2A6
27.01.2023
Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
27.01.2023
Генерал назвал серьезной угрозой танки Leopard на Украине
26.01.2023
Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по отправке танков крайне опасным
12.01.2018
Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
31.08.2016
Чудо на Висле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины