Teleghraph: Великобритания не рассматривает возможность поставок истребителей на Украину

Кроме того, в Лондоне считают, что обучение украинских пилотов заняло бы "несколько лет", информирует газета

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритания в настоящий момент не планирует направлять на Украину истребители Typhoon, считая, что подобный шаг приведет к эскалации конфликта. Об этом в среду вечером сообщила на своем сайте газета The Telegraph со ссылкой на источники в королевских ВВС.

Они подчеркивают, что британское военное командование рассматривает отправку истребителей на Украину как слишком рискованный шаг, который поднимет градус противостояния. Кроме того, в Лондоне считают, что обучение украинских пилотов заняло бы "несколько лет". При этом, как указало издание, власти Соединенного Королевства допускают, что страны, имеющие на вооружении истребители советского производства, например Польша, могут передать их киевским партнерам.

Кроме того, согласно The Telegraph, Великобритания пока не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет, о которых ранее просил украинский президент Владимир Зеленский. В то же время источники добавили, что полностью этот вариант "не исключается".

Ранее вопрос о поставке американских истребителей F-16 был поднят в ходе дебатов в парламенте Нидерландов. Позже премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается. При этом он отметил, что страна "ни от чего не отказывается заранее, но поставка истребителей, конечно, является очень серьезным шагом". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что некие европейские коллеги "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву истребителей F-16.

В среду советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters заявил, что украинские власти будут убеждать страны - члены НАТО передать им истребители западного производства после получения согласия о поставках Киеву танков.