Эксперт рассказал об уязвимости танков Abrams перед старым советским вооружением

Эти недостатки позволили их поражать в том числе танками Т-55 во время конфликта в Ираке, заявил кандидат военных наук Сергей Суворов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон принял решение передать Киеву в качестве военной помощи, имеют уязвимости, которые позволили во время конфликта в Ираке поражать его с помощью еще советских образцов вооружения, включая танки Т-55. Также эти машины имеют низкую ремонтопригодность в полевых условиях и слабо приспособлены к эксплуатации в пыльной местности, как на Украине. Такое пояснение в беседе с ТАСС дал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Как рассказал Суворов, Abrams неоднократно демонстрировали свою уязвимость во время боевых действий в Ираке. "По опыту боевого применения в Ираке они "горели". Было пробитие башни 100-миллиметровым бронебойным тупоголовым снарядом танка Т-55. <...> Были случаи поражения Abrams из автоматических пушек БМП: как Bradley, так и наших БМП-2", - рассказал он.

Известны и случаи, по его словам, уничтожения американской машины с помощью первых советских модификаций танков Т-72 старыми снарядами, "которые были сняты с вооружения еще до того, как начал задумываться Abrams. Кроме того, Суворов привел ситуации их уничтожения советскими противотанковыми гранатометами РПГ-7.

Слабым местом более поздних модификаций американских машин стала дополнительная силовая установка для питания современных электронных систем, размещенная в задней части башни. "Ее закрыли броней, которая автоматные пули держит, а пулемета ДШК калибра 12,7 мм - нет. По ней попали из ДШК, разбили мотор, масло и топливо загорелось и потекло вниз на основной двигатель, расположенный снизу. Загорелся основной двигатель, потом загорелся сам танк и в результате сгорел дотла", - пояснил собеседник агентства.

В случае вступления в дуэль с российскими танками американская машина почти не имеет шансов, уверен специалист. "Если Abrams высунется на большой дистанции, и экипаж Т-72 или Т-90 сможет использовать противотанковую ракету, то считайте, что Abrams уже и выстрелить не сможет. Ему дальность стрельбы не позволит", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, конечная эффективность машин США зависит от умения командиров их использовать, а также обученности их экипажей.

Помимо того, что Abrams требуют заправки чистым авиационным керосином, они имеют и более серьезные эксплуатационные недостатки, в частности неремонтопригодны в полевых условиях. "Самый главный момент - ремонт. <...> Если что-то ломается в силовом блоке, то он вынимается из танка, везется в специализированную мастерскую с высококвалифицированными кадрами, расстыковывается с коробкой передач, и после этого с ним производятся работы", - отметил Суворов.

Еще одним недостатком эксперт назвал систему воздушного питания разработанных в США машин. "У них воздушный фильтр работает по принципу автомобильного: если он забился, то его надо вытаскивать и очищать. А у нас на всех танках циклонические системы пылеудаления - сделано хитро", - сказал собеседник и добавил, что во время иракской кампании фильтров Abrams хватало на 15 минут движения в условиях пыли. Он предположил, что это может стать существенной преградой на пути применения этих машин в зоне проведения спецоперации: "Пока зима - еще ничего. А вот летом на Украине пыль бывает хорошая".

Военный эксперт также указал на то, что, во-первых, из-за системы раздельного заряжания Abrams его скорострельность начинает падать после первых трех-четырех выстрелов. Во-вторых, сама ее реализация в американской машине уступает таковой у других западных танков и еще больше снизит эффективность экипажа. "Если в Leopard заряжающий стоит в полный рост, то в Abrams погнались за уменьшением высоты танка, и там заряжающий работает согнувшись в три погибели, это не совсем комфортно", - объяснил он.

Президент США Джо Байден 25 января заявил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Ранее решение поставить Украине немецкие танки Leopard 2 приняли Германия и Польша. Также сообщалось о намерении Британии передать Киеву танки Challenger 2.