Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты

Президент Украины ранее сообщал, что обсуждал с генсенком НАТО Йенсом Столтенбергом разблокирование поставок "принципиально новых видов вооружений" для Киева

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский после того, как страны Запада объявили в среду о поставках Киеву танков, заявил, что Украине необходимо получить от них также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

"Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее Зеленский сообщил, что обсуждал со Столтенбергом разблокирование поставок "принципиально новых видов вооружений" для Украины.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в минобороны Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.