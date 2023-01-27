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ТАСС

Психологи продумают варианты поддержки российских космонавтов, задержавшихся на МКС

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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране)
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране).
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена на несколько месяцев в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты службы психологической поддержки российского экипажа Международной космической станции (МКС) обсудят варианты отправки специальных сюрпризов и подарков космонавтам, вынужденно задержавшимся на орбите. Об этом ТАСС рассказали в службе психподдержки.

"Решение по поводу экипажа "Союз МС-22" было принято совсем недавно. А грузовики летают на МКС не так часто, поэтому что-то дополнительное отправить космонавтам достаточно сложно. На будущее мы предусмотрели эту ситуацию: подумаем, посмотрим. Еще до конца не понятно, сколько они будут находиться. Но мы это учитываем и продумаем разные варианты", - отметили в службе.

Служба психподдержки направит очередную партию подарков для космонавтов от их родственников 9 февраля на грузовом корабле "Прогресс". "Космонавты получат традиционные наборы - то, что готовит семья, дети. Это штатная работа. В том числе будет отправлен подарок Сергею Прокопьеву от его дочки. Также в посылках лакомства - печенье, вафли, конфеты, соусы, которые разнообразят космонавтам стандартное меню. Хоть оно и довольно большое, но даже ресторанная еда приедается", - отметил собеседник ТАСС.


Кино с американцами

Также в службе психподдержки рассказали и о развлекательном контенте, который предоставляется российским космонавтам. "Этот контент всеобъемлющий и учитывает пожелания экипажа. Мы регулярно проводим приватные психологические конференции, в ходе которых ребята говорят, чего им не хватает. Может быть, они хотят увидеть какую-то информацию на определенную тематику или свежий фильм", - сообщили в службе.

В выходные дни российские космонавты могут посмотреть кино вместе, а иногда приглашают и зарубежных коллег. "В конце недели иногда космонавты устраивают общие просмотры. Либо у американцев появился новый фильм, и они предлагают вместе посмотреть - ужинают и садятся вместе у монитора, если есть время", - рассказал собеседник ТАСС.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена на несколько месяцев в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря.

После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который отправится на МКС в беспилотном режиме 20 февраля. 

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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