Психологи продумают варианты поддержки российских космонавтов, задержавшихся на МКС

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена на несколько месяцев в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты службы психологической поддержки российского экипажа Международной космической станции (МКС) обсудят варианты отправки специальных сюрпризов и подарков космонавтам, вынужденно задержавшимся на орбите. Об этом ТАСС рассказали в службе психподдержки.

"Решение по поводу экипажа "Союз МС-22" было принято совсем недавно. А грузовики летают на МКС не так часто, поэтому что-то дополнительное отправить космонавтам достаточно сложно. На будущее мы предусмотрели эту ситуацию: подумаем, посмотрим. Еще до конца не понятно, сколько они будут находиться. Но мы это учитываем и продумаем разные варианты", - отметили в службе.

Служба психподдержки направит очередную партию подарков для космонавтов от их родственников 9 февраля на грузовом корабле "Прогресс". "Космонавты получат традиционные наборы - то, что готовит семья, дети. Это штатная работа. В том числе будет отправлен подарок Сергею Прокопьеву от его дочки. Также в посылках лакомства - печенье, вафли, конфеты, соусы, которые разнообразят космонавтам стандартное меню. Хоть оно и довольно большое, но даже ресторанная еда приедается", - отметил собеседник ТАСС.

Кино с американцами

Также в службе психподдержки рассказали и о развлекательном контенте, который предоставляется российским космонавтам. "Этот контент всеобъемлющий и учитывает пожелания экипажа. Мы регулярно проводим приватные психологические конференции, в ходе которых ребята говорят, чего им не хватает. Может быть, они хотят увидеть какую-то информацию на определенную тематику или свежий фильм", - сообщили в службе.

В выходные дни российские космонавты могут посмотреть кино вместе, а иногда приглашают и зарубежных коллег. "В конце недели иногда космонавты устраивают общие просмотры. Либо у американцев появился новый фильм, и они предлагают вместе посмотреть - ужинают и садятся вместе у монитора, если есть время", - рассказал собеседник ТАСС.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена на несколько месяцев в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря.

После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который отправится на МКС в беспилотном режиме 20 февраля.