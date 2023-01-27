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ТАСС

Писториус заявил о планах как можно скорее восполнить пробелы в оснащении Бундесвера

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: topwar.ru

Пробелы были вызваны поставками оружия Украине, сообщил глава Минобороны ФРГ

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус планирует в кратчайшие сроки обсудить с представителями оборонной промышленности вопрос о восполнении пробелов в оснащении Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), вызванных поставками оружия Украине. Об этом он заявил в среду вечером в эфире телеканала ARD.

"В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы обеспечить его [Бундесвера] быстрое пополнение", - сказал Писториус. При этом он подчеркнул, что намерен провести переговоры по этому вопросу с представителями оборонной промышленности в ближайшее время, вероятно, уже на следующей неделе. "В последние годы у нас накопился значительный дефицит замещения [техники]", - констатировал глава Минобороны ФРГ. К этому, по его словам, следует добавить пробелы, вызванные поставками оружия в ходе конфликта на Украине.

Сейчас, как заметил Писториус, важны надежные и обязывающие соглашения с промышленностью. "Потому что ясно одно: пробелы, которые возникают в данный момент, должны быть быстро ликвидированы", - резюмировал министр. Он также выступил за расширение прав и возможностей отрасли. "Нам нужно больше оборонной промышленности в Германии, но, как мне кажется, также и в Европе", - заключил глава оборонного ведомства Германии.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что решил отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешит другим странам реэкспорт. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", добавив, что оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". Выбор Берлина, по словам дипломата, "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он заявил, что предается забвению "непростой путь послевоенного примирения русских и немцев". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Шилка
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