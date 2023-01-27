Киев получит около 100 западных танков дополнительно к 350-400 уже поставленным советским

Германия и США в среду объявили о намерении поставить Украине современные танки Leopard 2 и Abrams. Берлин также разрешит другим странам передавать Киеву танки германского производства, находящиеся у них на вооружении, заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По подсчетам ТАСС, в общей сложности Украина может получить около 100 современных западных танков. Ранее Киев уже получил из-за рубежа 350-400 танков советского производства, преимущественно Т-72.

В Кремле, комментируя сообщения о планах Запада выделить украинским военным современные танки, уже подчеркивали, что это не изменит ход специальной военной операции. ТАСС собрал основное, что известно о поставках танков на Украину.

Abrams для Украины

Соединенные Штаты решили направить на Украину 31 танк Abrams, сообщил президент США Джо Байден. Ранее различные СМИ предполагали, что Вашингтон готов поставить Киеву от 10 до 50 таких машин.

Поставки могут занять продолжительное время, сообщила журналистам на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга. Дело в том, что Abrams будут выделены по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), предполагающей не предоставление имеющейся в наличии техники, а ее приобретение у производителей.

Сколько Leopard получит Киев

Цель Германии - вместе с партнерами обеспечить Украину танками для формирования двух батальонов. Как правило, в танковом батальоне бундесвера насчитывается 44 такие боевые машины.

Германия и Польша решили передать украинским военным по одной роте, то есть по 14 танков. Берлин поставит Киеву машины модификации 2A6, которые могут быть переданы примерно через три-четыре месяца.

Нидерланды, которые арендуют 18 Leopard у Германии, готовы выкупить их для передачи Украине, заявил премьер-министр королевства Марк Рютте.

Норвегия может передать Украине до 8 танков, Португалия рассматривает возможность выделить 4 боевых машины, сообщили местные газеты со ссылкой на источники.

В Испании и Финляндии, уже объявивших о готовности поставить Украине Leopard, не уточняли, сколько танков они могут передать. Финский министр обороны Микко Савола предупредил, что вклад его страны "не может быть очень большим".

Швеция, по информации газеты Svenska Dagbladet, не исключает возможности отправить на Украину свою версию Leopard - Stridsvagn 122.

Другие западные танки

Великобритания ранее объявила о планах в ближайшие недели поставить Украине 14 танков Challenger 2.

Франция намерена в течение двух месяцев направить украинским военным легкие колесные танки AMX-10 RC, число которых не разглашается. Республика также рассматривает возможность поставок танков Leclerc.

Поставки советских танков

Западные страны, по подсчетам ТАСС, передали Украине по меньшей мере порядка 350 танков советского производства, в основном разные модификации Т-72.

Больше половины поставок пришлось на Польшу, которая выделила в общей сложности 240 Т-72 в версии М1.

Второй по масштабам поставок стала Чехия. США и Нидерланды согласились профинансировать передачу Украине 90 чешских Т-72, однако до конца прошлого года, по данным директора республиканского Агентства межгосударственного оборонного сотрудничества Алеша Витечки, были отправлены только 20 машин. При этом, по информации газеты Mladá fronta DNES, еще 40 танков Прага передала Киеву самостоятельно.

Северная Македония, согласно сообщениям местных СМИ, летом прошлого года передала Украине порядка 10 из примерно 30 Т-72, имевшихся у нее на вооружении.

Украина также получила около 20 танков Т-72 из Марокко, сообщал алжирский онлайн-ресурс MENADEFENSE. По его информации, королевство, которое приобрело в общей сложности порядка 300 Т-72, приняло такое решение под давлением западных стран.

Словения направила на Украину 28 танков M-55S - модификации советского танка Т-55. Весной прошлого года также обсуждалась возможность передачи Любляной Киеву Т-72, однако о поставках официально не сообщалось.

Словакия собиралась передать украинским военным все 30 своих танков Т-72 в обмен на 15 Leopard от Германии, писал портал Business Insider. Официальной информации о реализации этого проекта не поступало.