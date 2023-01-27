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ТАСС

Норвегия заявила, что поставит на Украину танки

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Здание Министерства обороны Норвегии
Здание Министерства обороны Норвегии.
Источник изображения: Popova Valeriya/ Shutterstock/ FOTODOM

Модель машин и их количество не уточняются

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил в среду, что королевство передаст Украине танки. Его слова приводит Норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.

"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена", - отметил министр. Он ничего не сказал о количестве танков. На вопрос, будут ли они того же типа, что и немецкие, глава МО ответил: "Есть немного разные варианты. У нас есть [танки] Leopard 4".

Министр добавил, что Норвегия поддержит ВСУ обучением и финансированием.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Продукция
Leopard-2
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