Замечательный зверь: американский ветеран высказался о "Леопарде 2"

Экс-инструктор армии США: "Леопард 2" — отличный танк, но при должной подготовке

Автор статьи на сайте 19fortyfive поделился своим опытом боевого взаимодействия с танком "Леопард 2". Ветеран операции "Буря в пустыне" называет немецкую машину "замечательным зверем", но отмечает, что многое зависит от должного уровня подготовки экипажей.

Как бывший командир танка М1А1 "Абрамс" я с большим интересом слежу за лихорадочными сообщениями СМИ о возможной отправке немецких машин "Леопард 2" на Украину.

Оправдает ли этот танк надежды, которые возлагают на него НАТО и Украина?

Мой опыт на танке "Леопард 2"

С 1988 по 1991 год я был командиром штабной роты и офицером оперативного отдела батальона в третьей бронетанковой дивизии. Когда мы защищали Фульдский коридор, я имел возможность покомандовать танком "Леопард 2" во время батальонных учений с боевой стрельбой, которые мы проводили в немецком Кобленце вместе с партнерами из 153-го танкового батальона немецкой армии. Учения проводились по сценарию общевойскового боя, и наш разведывательный взвод на БМП "Брэдли" проводил разведку местности на пути следования немецкого батальона к танковому полигону Баумхольдер.

Учения начались в темное время суток в режиме радиомолчания и прослушивания эфира, что было немного трудно для нас, американцев, ибо мы любим поболтать по радиосвязи. Между тем, немцы весьма эффективно использовали посыльных на мотоциклах, которые держали командиров подразделений и экипажи в курсе о нашем продвижении.

Боевая стрельба началась в утренние часы. Это было впечатляющее зрелище. На всем протяжении довольно длительного марша по дорогам у "Леопардов" бундесвера не было ни одной поломки. Их дизельные двигатели с высоким КПД быстро заправляли топливом, и танки сразу после дозаправки продолжали движение. Двигатель у "Леопарда" громче, чем газовая турбина у М1, но если ты противник, то мощное и глухое ворчание этого танка заставить тебя поверить, что навстречу тебе идет нечто грозное и ужасное.

Когда я утром в день проведения боевых стрельб забрался в башню своего "Леопарда", меня приветствовал немецкий наводчик, вручивший мне удобный шлемофон. Потом я познакомился с остальными членами экипажа по системе внутренней связи — на немецком, конечно. Меня удивило то, как чисто и ясно передавал сигнал немецкий шлемофон по сравнению с тем, чем пользовались мы. Места командира и наводчика были тесные, однако все там находилось на своем месте. Оптика приборов дневного прицеливания оказалась очень высокого качества, намного лучше нашей. Я без особых усилий сумел навести свой прибор на резкость.

Поездка на полигон на "Леопарде" была впечатляющей, и это мягко сказано. Машина и танковая пушка были очень устойчивы, а экипаж действовал тихо и спокойно. Казалось, что едешь на "Мерседесе". 120-миллиметровое орудие било точно, как и наше, а заряжающий из призывников досылал снаряд без проблем. Башенный пулемет MG3 калибра 7,62 миллиметра был похож на знаменитый пулемет вермахта времен Второй мировой войны MG42, однако пулеметчику при стрельбе приходилось высовываться из танка. А это плохо, когда бой идет в городе, или когда действуют снайперы.

Главный вывод: важнее всего подготовка.

В целом "Леопард 2" показался мне замечательным зверем. Я бы с радостью повел его в бой против любого противника. И тогда, и сейчас я считаю, что "Леопард 2" — отличная боевая машина, продолжающая традиции первоклассных немецких танков, таких как "Пантера" и "Тигр", на которых воевал мой отец в годы Второй мировой войны. Но в конечном итоге успех будет зависеть от уровня подготовки танковых экипажей, от боевого мастерства командиров, а также от материально-технического обеспечения, обслуживания и ремонта, которые позволят сохранить боеспособность этих машин.

С учетом особенностей боевых действий на Украине нам надо будет следить за тем, как дроны и прочие средства для нанесения удара сверху будут ограничивать эффективность этого прекрасного танка. Будем надеяться, что танки "Леопард 2", которые наверняка станут поставлять разные страны, окажутся в приличном состоянии и будут готовы к применению в общевойсковом бою, где они смогут в полной мере продемонстрировать свои колоссальные возможности. Это значит, что их надо будет применять на направлении главного удара и массированно, а не поодиночке. Как говорил отец-основатель немецких танковых войск Хайнц Гудериан, "дубась их, а не гладь!"

На немецкие "Леопарды" возлагают большие надежды. Но я бы не стал сбрасывать со счетов способность российской армии справляться с новыми вызовами. Во многих конфликтах они демонстрировали умопомрачительные способности приспосабливаться и побеждать, особенно когда боевые действия идут на их территории. Так что старая пословица разведчиков верна, как и прежде: "Надежда — это не метод".

Р. В. Циммерманн — бывший командир танкового батальона и ветеран 3-й бронетанковой дивизии. Служил во время операции "Буря в пустыне". Бывший инструктор вооруженных сил США по военной стратегии и лидерству и автор статей о военных действиях и международных отношениях.