Конфликт на Украине затянется на несколько лет, и вот почему

Al-Ain: Запад затянет конфликт на Украине на четыре-пять лет

Украинский кризис завершится через несколько лет, причем не за столом переговоров, пишет Al-Ain. Не будет ни победителей, ни проигравших. Будет лишь истощенная боевыми действиями и экономическими санкциями сторона конфликта. И главное оружие в таком противостоянии — время, а не танки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Марк Милли убежден, что конфликт на Украине не закончится в 2023 году. И дело не только в прогнозах военных.

Конфликт на Украине должен продолжаться.

ВСУ нужно научиться применять западное оружие. Боевые действия продолжаются около года, и если бы подготовка украинцев началась раньше, им бы удалось достичь успехов на фронте.

Владимир Зеленский не переставал требовать все больше и больше вооружений, но получал его значительно позже. Так он понял, какую важную роль в вооруженном конфликте с Россией играет время.

Возникает вопрос: действует ли западный альянс согласно своим расчетам, которые не совпадают с украинскими ожиданиями?

Нет никаких оснований полагать, что союзники Киева стремятся его подвести. Доказательством против такой гипотезы служит то, что все другие виды помощи ему уже предоставляются. И чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб такая поддержка нанесет европейской экономике.

Затягивание конфликта на Украине приведет к дополнительным потерям, хотя это же позволит сторонам научиться их компенсировать.

Интенсивные ракетные удары российской армии по украинской инфраструктуре говорят о стремлении Москвы как можно быстрее достичь победы. В то же время этого достаточно, чтобы убедить министров обороны стран НАТО в преимуществах затягивания украинского кризиса.

Кроме того, Россия сигнализируют о желании вести переговоры с позиции победителя, что служит еще одним основанием для замедления военных действий. С этой точки зрения, то, что Запад позволил противнику захватить город Соледар, обретает совсем другое значение.

Иными словами, Москва оедржит большое количество побед, но конфликт на Украине затянется надолго.

Победы России сыграют на руку и НАТО. Москва будет ощущать необходимость и дальше идти на жертвы, но вместе с тем это не позволит сложиться ситуации, побуждающей Россию применить оружие массового поражения. Зачем бы ей это делать, если она стабильно одерживает победы?

Что касается начальников штабов стран западного альянса, то они не хотят быстрого окончания украинского конфлкта. Вернее, не хотят, чтобы конец ему положили тяжелые танки. В интересах США и ЕС завершить боевые действия с помощью ослабления противника и истощения его ресурсов.

Как следствие, целью является затягивание конфликта на четыре-пять лет.

По заверениям Владимира Путина, в прошлом году сокращение российского ВВП составило 2,5%. Конфликт, который продлится пять и более лет, приведет к спаду экономики до 15%, а при ужесточении санкций размер ущерба может многократно увеличиться.

Другими словами, есть еще одно измерение конфликта, ведущее к сокращению российских ресурсов и усложнению ее внешнеторговых отношений. Сопоставимому давлению подвергается Китай, ведь в своем экономическом развитии он полагается на торговлю с Западом, и большая часть его доходов поступает из Соединенных Штатов.

Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году для Китая составило более 238 миллиардов долларов. В какой-то момент страна может столкнуться с ультиматумом: "Вы либо с нами, либо против нас". И ей это известно.

Чем дольше идут военные действия на Украине, тем больше плодов дает экономическая война.

Это противостояние без побед и поражений, без переговоров или политических решений. Противостояние, где единственная цель противника — затянуть его на максимально долгий срок.

Согласно общепринятому убеждению, конфликты между старанми заканчиваются за столом переговоров, и тогда стороны решают, кто победитель, а кто проигравший. Однако в нынешней ситуации не будет досрочных переговоров.

Истощение ресурсов противника — вот что ведет к завершению украинского конфликта, и время здесь — главное оружие.

НАТО чуть ли не кричит: "Можете одержать сколько угодно побед — время покажет, что к чему".

Автор: Али Аль-Сарраф (علي الصراف)