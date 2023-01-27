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ТАСС

Космонавт Федяев: сотрудничество США и РФ на МКС должно быть примером для людей на Земле

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Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

В состав экипажа миссии Crew-6 войдут, помимо Андрея Федяева, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудничество на Международной космической станции между российскими и американскими специалистами должно послужить хорошим примером для людей на Земле. Об этом заявил космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, входящий в состав экипажа миссии Crew-6, на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где он проходит подготовку к запуску, запланированному на 26 февраля. Трансляция велась на сайте NASA.

"Жизнь людей в космосе является ярким примером того, как люди должны жить на Земле", - сказал Федяев, отвечая на вопрос о том, сказывается ли международная напряженность на отношениях между членами экипажа. "Я считаю, мы являемся очень хорошим примером этого", - подчеркнул он, отметив "довольно длительное сотрудничество в космосе" между РФ и США.

Согласно данным NASA, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запланирован на 26 февраля. В состав экипажа миссии Crew-6 войдут, помимо Федяева, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. 

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