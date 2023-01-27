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ТАСС

Украина планирует добиваться поставок западных истребителей после получения танков

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Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

По словам советника министра обороны страны Юрия Сака, в случае их поставок Киев получит "огромное преимущество на поле боя"

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Украинские власти будут убеждать страны - члены НАТО передать им истребители западного производства после получения согласия о поставках Киеву танков. Об этом в среду заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters.

"Следующим большим препятствием станут истребители, - сказал он. - Если мы их получим, преимущество на поле боя станет огромным <...>, и речь не только об F-16: нам нужны самолеты четвертого поколения".

"Сначала нам не хотели давать тяжелую артиллерию - потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS - теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки. За исключением ядерного оружия мы можем получить все что угодно", - добавил Сак.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца.

Президент США Джо Байден в среду проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2. 

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Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
F-16
HIMARS
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
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Ядерный щит
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