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ТАСС

В NASA сообщили о возможности конструкции Crew Dragon эвакуировать весь экипаж МКС

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Он состоит из семи человек

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Конструкция космического корабля Crew Dragon позволяет в случае необходимости эвакуировать весь экипаж Международной космической станции (МКС), состоящий из семи человек. Об этом сообщили в среду представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте NASA.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что ложемент астронавта NASA Фрэнка Рубио, прибывшего на МКС на корабле "Союз МС-22", который впоследствии был поврежден, перенесли в Crew Dragon. По словам руководителя американской программы МКС Джоэла Монталбано, Рубио в случае чрезвычайной ситуации на борту МКС, требующей эвакуации, покинет станцию в грузовом отсеке Crew Dragon.

Это позволит "на треть снизить нагрузку" на поврежденный "Союз МС-22" в ситуации, если российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вынуждены будут использовать этот корабль для эвакуации с МКС до прибытия на орбитальную станцию корабля "Союз МС-23", пояснил Монталбано.

"Если нам действительно придется эвакуировать экипаж МКС, мы можем разместить в грузовом отсеке еще двух членов экипажа. Мы готовы к этому, если это будет необходимо", - указал в свою очередь менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич. При этом он подчеркнул, что в качестве компромиссного варианта на случай чрезвычайной ситуации на МКС в период до прибытия "Союза МС-23" рассматривается возвращение Рубио на корабле Crew Dragon, а Прокопьева и Петелина - на корабле "Союз МС-22".

Миссия космонавтов Роскосмоса Прокопьева, Петелина, являющегося спецкором ТАСС, и астронавта NASA Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен к МКС 20 февраля. 

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