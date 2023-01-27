Зеленский назвал критически важным вопрос скорости и объемов поставок танков Украине

Великобритания ранее объявила, что Лондон отправит Киеву 14 боевых танков Challenger 2, ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Запада за решение поставить танки Киеву, однако назвал критически важным вопрос о сроках поставок и их объемах.

"Но если мы говорим открыто с вами и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую, важную роль", - сказал он в среду в интервью британскому телеканалу Sky News.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов. По данным агентства Bloomberg, США поставят Украине 31 танк M1 Abrams на сумму около $400 млн. Официально об этом может быть объявлено уже в среду.

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца.