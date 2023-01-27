Решительные действия России на Украине оправданы. Запад это доказал

AT: поставки Западом оружия Киеву доказывает, что он давно хотел навредить России

Вопреки прогнозам западных обозревателей ничто не предвещает "краха" российской армии на Украине, считает автор статьи в Asia Times. Поставками оружия Киеву США и Европа подкрепляют аргументы Москвы о том, что Запад давно строит козни против России. Это оправдывает её решительные действия.

Александр Хилл (Alexander Hill)

Приближается годовщина путинской специальной операции. И за минувший год характер боевых действий сильно изменился.

В феврале 2022 года российская атака на Киев — судя по всему, ради стремительной смены режима на Украине — быстро захлебнулась. Стало очевидно, что нынешняя украинская власть так просто не рухнет.

Похоже, значительного прогресса украинских вооруженных сил со времен столкновений с 2014 года в Донбассе Путин не учел — или его не уведомили. Но несмотря на это в первые недели боев российские войска захватили значительную территорию на востоке Украины.

Однако маневренная кампания России вскоре вылилась в боевые действия нынешнего формата. Украинские силы относительно быстро отбили территорию в ходе осеннего рывка, но с тех пор тоже завязли.

Ни одна из сторон не смогла добиться на поле боя решающего преимущества. Однако, что бы ни предрекали западные наблюдатели, российская армия на Украине не рассыпалась — и не собирается. И вот почему.

Перегруппировка сил

Российское наступление к северу от Киева потерпело несомненное фиаско и захлебнулось, после чего произошла переброска сил на восток. Этот шаг значительно упростил снабжение и упрочил контингент на востоке. Уход с территории близ Херсона на юге Украины возымел тот же эффект.

Россия пришла на Украину с армией, попросту недостаточной для масштабной кампании.

Хотя Путин долгие месяцы отрицал, что спецоперация на самом деле превратилась в полномасштабную войну, теперь он, безусловно, это признал — и на словах, и на деле.

Смена курса сопровождалась значительным усилением российской армии на Украине. Частичная мобилизация резервистов укрепила ее кадровый потенциал.

Российские резервисты сосредоточились на востоке Украины и держат оборону вдоль значительной части линии фронта. Эта оборонительная позиция снизила потери и позволяет экономить ресурсы по сравнению с наступательными операциями почти годичной давности.

Российское наступление на сегодняшний день по сути ограничивается попытками обезопасить оставшуюся территорию Донецка и Луганска. Защита этих земель и послужила мотивом к началу операции.

Методичное перемалывание противника

Текущие операции России в районе Бахмута не рассчитаны на скорый успех, но методично перемалывают противника — такая тактика во многих отношениях больше подходит российской армии.

Трудности с оперативным управлением, наблюдавшиеся в начале кампании, удалось решить за счет снижения масштабов. Российские резервисты, как правило, менее опытные и без обширной подготовки, лучше годятся для ограниченных и поступательных операций, что мы и видим сегодня.

Кроме того, у российских сил накоплен значительный опыт артиллерийских боев.

В конце 1994 российские войска попытались захватить чеченскую столицу Грозный с налета — чем-то сродни наступлению на Киев 2022 года. Потерпев неудачу, они сделали упор на артиллерию, чтобы ослабить город перед штурмом. Этот подход русские отточили в ходе Второй мировой, а затем использовали в Мариуполе.

Как историк российской и советской армии, я могу сказать, что русские культурно склонны к необдуманным наступательным операциям на начальной стадии конфликта, но впоследствии действуют методично и взвешенно.

Помимо штурма Грозного в ходе чеченских войн в пример можно привести действия Советского Союза в Великую Отечественную.

Это подход сопровождается психологической стойкостью и глубокой готовностью добиваться поставленных целей. И многое говорит о том, что с осени в российской армии сложилась именно такая ситуация.

Недоверие к Западу и НАТО

Несмотря на потери и неудачи России, судя по ряду опросов, население страны военные действия на Украине по-прежнему поддерживает. И эта поддержка имеет для армии решающее значение.

Заняв бескомпромиссную позицию и поддержав попытки Украины вернуть всю утраченную с 2014 года территорию, Запад по сути подкрепляет аргументы российского правительства. А оно утверждает, что Запад давно точит зуб на Россию, а расширение НАТО до самых границ России полностью оправдывает решительные действия Москвы.

Многие россияне считают Крым неотъемлемой частью своей страны, поэтому поддержка Западом украинских попыток его вернуть для них — глубокое оскорбление.

Конфликт затягивается, и обе стороны будут страдать от нехватки личного состава и техники. Но у России имеются значительные резервы, а также горстка явных союзников — например, Иран и Северная Корея, — тогда как Украину поддерживает весь альянс НАТО.

Предстоят затяжные бои

Таким образом, в обозримом будущем обе стороны смогут продолжить борьбу. Новые поставки западного оружия, в том числе новейших танков и другой бронетехники, безусловно, укрепят украинскую армию в краткосрочной перспективе. Но ее большое многообразие осложнит обучение, обслуживание и снабжение.

И если Германия в конце концов поставит Украине танки, это станет серьезной пропагандистской победой Путина.

В российских СМИ уже проводятся параллели между вторжением Германии в Советский Союз в июне 1941 года и появлением немецких танков на полях боя на сегодняшней Украине.

Если конфликт продолжится по нынешней траектории, ни одной из сторон решающее преимущество не светит. По мере эскалации и контрэскалации возможно лишь временное преимущество, но ни для России, ни для Украины оно не окажется долгосрочным.

Увы, в отсутствие каких-либо переговоров — особенно содержательных, на которых обе стороны изъявят готовность чем-нибудь поступиться — кровопролитие наверняка продолжится.

Александр Хилл — профессор военной истории Университета Калгари