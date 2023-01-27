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ТАСС

Белый дом не стал комментировать возможность поставок Украине американских истребителей

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сказал, что нельзя винить Украину в том, что она хочет все больше и больше систем вооружений

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждает с украинскими властями поставки различных образцов вооружений и техники, их список корректируется по мере изменения условий на поле боя. Об этом сообщил в среду на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать возможность удовлетворить просьбу Киева поставить американские истребители четвертого поколения.

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной их [военный] потенциал. Как я уже говорил, мы корректируем их (поставки вооружений - прим. ТАСС) по мере изменения условий [на поле боя]. Нельзя винить Украину в том, что она хочет все больше и больше систем [вооружений]. Они уже не первый раз говорят об истребителях, но у меня нет никаких заявлений на этот счет", - ответил Кирби.

Ранее в среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщили в Пентагоне, с начала президентства Джо Байдена объем американской военной помощи Украине превысил $27,8 млрд долларов. С 2014 года этот показатель составил более $29,9 млрд, а после начала специальной военной операции РФ - свыше $27,1 млрд.

Во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
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