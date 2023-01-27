Космонавт Федяев сообщил об отсутствии планов выхода в открытый космос с МКС

Он входит в состав экипажа миссии Crew-6

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Выходов космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, входящего в состав экипажа миссии Crew-6, в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) не запланировано. Об этом космонавт заявил на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где он проходит подготовку к запуску, запланированному на 26 февраля. Трансляция велась на сайте NASA.

Федяев подтвердил, что на фоне инцидента с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22" было отменено "много выходов", часть из которых, как предполагалось, должны были совершить члены экипажа корабля "Союз МС-23", космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Как пояснил Федяев, эти выходы "будут перенесены ближе к апрелю".

"Конкретно для меня, на мой полет выходов в открытый космос не планировалось. Моя задача главная будет состоять в поддержке или в обеспечении тех выходов при помощи роботизированной руки европейской (манипулятора ERA - прим. ТАСС)", - отметил космонавт.

Согласно данным NASA, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запланирован на 26 февраля. В состав экипажа миссии Crew-6 войдут, помимо Федяева, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

По планам Роскосмоса, "Союз МС-23" в беспилотном режиме отправится на МКС 20 февраля 2023 года. Также на станцию отправится грузовой корабль "Прогресс МС-22". Его запуск намечен на 9 февраля.