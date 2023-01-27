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ТАСС

Мантуров заявил, что ОПК и Минобороны в ходе СВО вышли на новый уровень взаимодействия

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

По словам вице-премьера - главы Минпромторга, "очень эффективно себя зарекомендовал штаб на базе Национального центра управления обороной"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военное ведомство в период проведения специальной военной операции (СВО) вышли на новый уровень взаимодействия. Об этом заявил в среду вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

"Что хотел бы отметить - качественное изменение взаимодействия с Минобороны. Выстроен постоянный живой контакт, ведется выработка совместных решений. Очень эффективно себя зарекомендовал штаб на базе Национального центра управления обороной, в который входят и предприятия ОПК, и представители военного ведомства. Этот штаб в том числе позволяет нам четко отслеживать исполнение план-графиков поставок наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал Мантуров.

Обращаясь к участникам коллегии, глава Минпромторга подчеркнул, что в рамках решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в период проведения специальной военной операции, необходимо продолжать максимально тесное взаимодействие между ведомствами, задействованными в цепочке выполнения гособоронзаказа - от заказчика и исполнителя до Вооруженных сил РФ.

На мероприятии были рассмотрены вопросы эффективного выполнения ГОЗ и его финансирования, а также ритмичности поставок новых образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженные силы РФ и обеспечения их бесперебойного снабжения.

В заседании коллегии приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. 

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